"Nessun posto per nascondersi". Torna il Comissario Cataldo di Luigi Guicciardi

E' il 17esimo libro per Luigi Guicciardi con protagonista l'ormai noto Commissario Cataldo, e in questa nuova avventura il nostro protagonista scoprirà un nuovo ambito della vita modenese, ovvero il calcio. Immaginando una squadra calcistica di serie B, nota come La Modenese, Guicciardi racconta di Cataldo alle prese con strani omicidi. Da lì ha inizio la nuova indagine.