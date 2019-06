La Notte Gialla Rock: le novità dell'edizione 2019

Concerti live in largo Sant’Agostino, in piazza Roma e ai Giardini ducali, con tribute band di Vasco Rossi amate dai fan del Blasco e Giorgio Conte in concerto ai Giardini. A collegare i tre poli principali della festa, animazioni e musica proposti da commercianti ed esercenti del centro storico, per l’occasione aperti anche alla sera.

A due anni dal concerto record di Vasco Rossi Modena Park, sabato 29 giugno la Notte gialla rock torna a d animare il centro di Modena.

IL PROGRAMMA DELLA NOTTE GIALLA