VIDEO | Aldo, Giovanni e Giacomo a Modena per presentare "Odio l'estate"

Ieri si è tenuta al Cinema Victoria di Modena la presentazione ufficiale del nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, intitolato “Odio l’estate”, che vede il ritorno sugli schermi italiani del popolare trio comico con una divertente commedia che rimanda, per atmosfere e richiami, alle loro principali pellicole cult.

Nelle sale cinematografiche dal 30 gennaio, “Odio l’estate”, regia di Massimo Venier, oltre alla collaudata presenza del trio comico può vantare nel cast una nutrita schiera femminile formata da Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase. Oltre alla partecipazione straordinaria di Michele Placido e Massimo Ranieri. Il film è prodotto da Paolo Guerra per Agidi Due, in collaborazione con Medusa Film e Sky Cinema in associazione con Sanfelice1893 Banca Popolare.