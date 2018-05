Perché Formigine si chiama così?

Quella di Formigine è una storia davvero molto antica, basti pensare che si parla di primi insediamenti persino in età neolitica, e poi allargarsi nel IX secolo a.C. Un ruolo molto importante lo hanno avuto gli antichi romani, e infatti alcuni edifici da loro creati si trovano ancora oggi, in rovina, nel parco del castello. Ma allora da dove deriva il nome "Formigine"? Non è una domanda che ha una risposta chiara ed univoca, tuttavia sappiamo che in latino la parola "Forma" significa "fossa d'acqua", ma non ci sono bacini d'acqua vicini. Allora si è pensato ad una parola simile "Formido" ovvero "paura o spavento" e questo potrebbe avere un collegamento più storicamente accertato, in quanto si potrebbe riferire al periodo di declino di Roma, quando quel territorio fu occupato da diverse tribù barbare.