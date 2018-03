Perché Nonantola si chiama così? Le antiche origini del comune

La storia di Nonantola è più antica delle origini del suo nome, infatti il suo primo insediamento è risalente all'epoca delle terramare, anche se le più note

rimangono quelle di Montale. Il sito dell'insediamento si situava presso la frazione di Redù. Durante l'epoca terramaricola non si chiama Nonantola, ma quando nel 752 venne fondata l'Abbazia il luogo portava già questo nome.

Secondo il racconto di Galvaro Fiamma, la Badia di Nonantola fu fondata da un certo Ugo da Nonantola .Secondo tale racconto avrebbe assunto quel nome da novanta milanesi uccisi in maniera tutt'oggi ignota.Per quel motivo sempre secondo Fiamma, Re Ugo concesse la Badia alla Chiesa di Milano. E seppur questo evento dei novanta milanesi uccisi non sia confermato da alcun documento, si sa tuttavia che l'abate Gerlone dovette trovare uno stratagemma burocratico affinché tale promessa di cessione non avvenisse.