Perchè Spilamberto si chiama così?

Spilamberto ha una storia molto antica, basti pensare che le prime testimonianze di insediamenti umani risalgono a 100 mila anni fa, quando gli uomini erano cacciatori nomadi. Tuttavia per vedere la prima forma urbana bisognerà attendere il 776 d.C. quando alcuni monaci edificarono un ospizio per i pellegrini provenienti da Roma, anche se il nome Spilamberto farà la sua comparsa non prima del 1026. Infatti, in quell'anno fu firmato un diplomato di Corrado II nel quale venivano indicati i possedimenti in favore della Chiesa di Modena, tra cui "omnem decimam de Fanano et Spinalamberti". Perciò il nome originario fu Spinalmaberto, nominato poi in un secondo documento del 1162 che conferma questo termine. Si ritiene infatti che sia l'unione di due parole, ovvero Spinum, che significa spinto, e Lamberto, che potrebbe non essere un comune nome proprio in uso all'epoca, ma sia riferito alla morte dell'imperatore Lamberto.