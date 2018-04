Perché i modenesi chiamano i reggiani "Teste Quadre"? La leggenda di Rubiera

E' nel castello di Rubiera che, secondo una leggenda medievale, nacque il detto "Teste Quadre" usato dai modenesi per denigrare i reggiani. Una frase che si sarebbe fatta strada nella storia, anche grazie ai cori da stadio. Il motivo che lega questo detto alla città di Rubiera, si rifà ad una battaglia avvenuta tra le due città vicine nell'estate del 1202. Una mattina, i soldati reggiani chiusi nella fortezza di Rubiera, si trovarono circondati da modenesi, mantovani e ferraresi, in cerca di vendetta per una perdita militare avvenuta l'anno precedente.

E non avendo risorse per sopravvivere si arresero al nemico, che li obbligò ad uscire uno alla volta e ricevere in faccia un pugno. Da lì sarebbe derivato il termine "teste quadre". Altri sono le battaglie tra reggiani e modenesi a cui si rifarebbe la leggenda, ma una cosa rimane, è stato qui presso il castello di Rubiera che la leggenda è diventata un nomignolo tutt'oggi utilizzato.