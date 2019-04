Osservatorio lavoro Cgil: "Performance sì positive ma meno che negli anni precedenti"

L'Osservatorio sull'economia e il lavoro in provincia di Modena, che annualmente fornisce un quadro aggiornato e il più possibile esaustivo sull'andamento dei principali indicatori economici e delle dinamiche occupazionali e demografiche, registra tassi di crescita in Emilia-Romagna in linea con quelli dell'anno precedente, tuttavia seppur la nostra regione sia ai primi posti a livello nazionale, si prevede una crescita percentuale annua per il 2019 sì in linea con quella italiana ma ben distante dal +1,4% del 2018. I dati completi sul mercato del lavoro