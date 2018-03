Pablo. Il giovane spagnolo che crea la prima squadra di pallamano femminile a Modena

Non solo il maschile, ma dal prossimo anno Modena potrà godere anche della pallamano femminile. Uno sport aperto anche al gentil sesso e che in tal senso sta richiamando forte interesse: le atlete selezionate dal talent scout spagnolo, Pablo Ballester, stanno lavorando alacremente per farsi trovare preparate all'inizio della prossima stagione, nella quale parteciperanno al torneo regionale under 13.

Al Palamolza spazio quindi anche alle "quota rosa": in un palazzetto come sempre colorato di gialloblù, ci si potrà gustare le gesta di piccole ragazze che proveranno a regalare grandi emozioni. Tutta la città è invitata domenica 11 marzo ad assistere al debutto alle ore 17. Piccolo rinfresco a fine gara offerto in collaborazione con la Lambruscheria di Modena che sponsorizza questa nuova avventura sportiva che rende onore alla tradizione sportiva modenese".