Giro d'Italia Under 23, la partenza da Nonantola della seconda tappa

Applausi, sapore di festa e tante biciclette. Nonantola ha accolto con gioia questa mattina il via della seconda tappa del Giro d’Italia Under 23. I 176 giovani corridori sono partiti alle 11 40 dal centro del paese e per due volte hanno sfrecciato davanti alla Torre dei Modenesi. Daniele Ghidoni, Assessore allo Sport del Comune di Nonantola è soddisfatto della riuscita organizzazione dell’evento che ha coinvolto dalle prime ore del mattino anche la Polizia Municipale e i volontari del paese: “Essere riusciti a portare una manifestazione così prestigiosa a Nonantola è motivo d’orgoglio per noi amministratori, ma anche per tutti gli sportivi di Nonantola e l’intera comunità”.

Presente anche il Ct azzurro Davide Cassani: "Ho contribuito alla rinascita di questo Giro Under 23, ci siamo riusciti e sono ben contento. Per me è un ritorno a casa, perché ho indossato nei primi anni 80 la maglia Giacobazzi e grazie a loro sono diventato professionista, quindi ritornare a Nonantola è sempre un piacere perché mi permette di ripensare ai primi anni di carriera”.