Caprioli intrappolati nelle città deserte, volontari del "Pettirosso" in azione

L'emergenza sanitaria non ferma i volontari del Centro Fauna Selvatica "Il Pettirosso". Il centro deve infatti fare i conti con un denomeno non inatteso: gli animali vedendo la città deserta si stanno infiltrando in giardini cortili di case ed aziende ancora di più di notte. Ieri, ad esempio, prima un capriolo è rimasto bloccato in un grande giardino a Carpi e subito dopo una ltro esemplare ha fatto lo stesso a Modena, dentro ad il cortile di una ditta. Lo stesso è accaduto anche in piena notte nel pavullese, con ben due esemplari intrappolati.

Tutto è andato per il meglio, anche se mascherine guanti e le distanze da tenere tra i volontari creano qualche difficoltà, ma nulla di insormontabile .

"I volontari rispettando tutte le direttive del Ministero della Sanità per voi e per noi, risponderanno ai cellulari per le emergenze e come sempre sarà collegato al 112 per le emergenze di competenza. Come in tutte le emergenze i volontari del Pettirosso si sono distinti durante le tante emergenze a cui il nostro territorio è stato assoggettato terremoti, alluvioni, neve, ecc. Abituati ad essere in emergenze reali giorno e notte saranno li ad attendere il vostro grido di aiuto o anche solo per un'informazione. Perchè da qualche parte c'è un animale selvatico ferito o in difficoltà che aspetta noi e voi..."