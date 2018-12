A Modena il primo pianoforte pubblico in centro. San Francesco, la piazza della musica

“Il Piano fuori Posto” nasce da una idea originale dell’associazione SanFra e consiste in un pianoforte in mezzo ad una piazza che tutti potranno suonare accompagnati da maestri di piano e altri strumentisti sempre presenti di fianco al piano con altri strumenti.

L'EVENTO

A cura dei musicisti emergenti Nicoló Bertoni (batteria) e Gian Marco Vecchi (piano), già presenti a modena con “Jam in The Plaza” dal 2016, e con il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione di ModenAmoreMio, l’idea prende vita dalle grandi citta’ metropolitane che animano gli spazi pubblici con espressioni d’arte nuove, e che permette una grande novità nel panorama musicale ovvero di creare nuove musiche, nuove melodie e non solo le tante cover che da sempre spopolano nei locali, valorizzando artisti locali ma anche personi comuni che magari hanno doti musicali nascoste e mai valorizzate.