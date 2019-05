Muzzarelli abbraccia i sostenitori e la piazza canta "Bella ciao" - IL VIDEO

"La vittoria era nell'aria, si', c'è stata una grande partecipazione e un grande impegno sui nostri valori. Grazie davvero di cuore". Lo dice il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, confermato per il secondo mandato col 53,60% (a 180 sezioni scrutinate su 190) appena torna in Comune questa sera per commentare il risultato e fare festa con militanti e amici. Muzzarelli lo dice e lo ribadisce anche ai fan in piazza Grande, che lo accolgono con affetto mentre scende le scale del palazzo comunale e cantano, prima e dopo, "Bella ciao". (video DIRE)