Pil modenese locomotiva italiana. Aumentano esportazioni e occupazione

L’Osservatorio sull’economia e il lavoro in provincia di Modena fornisce annualmente un quadro aggiornato sull’andamento dei principali indicatori economici e delle dinamiche occupazionali e demografiche a livello provinciale, con confronti in serie storica e con i livelli regionali e nazionali. Se si guarda al Pil e al valore aggiunto, la provincia di Modena mostra tassi di crescita superiori anche a quelli dell’Emilia-Romagna, attestata ai primi posti fra le regioni italiane, davanti anche a Lombardia e Veneto.

L’industria in senso stretto vede nel 2017 proseguire l’andamento positivo, con il fatturato che raggiunge livelli non toccati negli ultimi sei anni e che chiude con un +6,2% medio annuo, la produzione in aumento del 5,2% medio annuo; risultano altresì in crescita gli ordinativi dall’Italia e dall’estero. Le esportazioni si confermano trainanti e decisive; sono in crescita del 5,3% rispetto al 2016, risultato tuttavia inferiore al +6,7% dell’Emilia-Romagna.