Tutto pronto per la decima edizione di Play. Tante le novità per il 2018

Torna anche quest'anno l'appuntamento con Play, il Festival del Gioco, il 6, 7 e 8 Aprile. Un anno importante il 2018 per una manifestazione che arriva alla sua Decima Edizione, e proprio per l'occasione aprirà i suoi cancelli già di venerdì a partire dalle ore 14.00. Un'occasione per tutti gli appassionati ed i curiosi di assaggiare le novità di Play in un lunghissimo pomeriggio di divertimento e gioco.

Tante le possibilità di intrattenimento e divertimento, a partire dalla grande Ludoteca d'Italia, l'area gioco di ruolo, gli stand dei più grandi espositori con le ultime novità; la Play Hot List, l'area RePlay l l'hardcore gaming room. E poi le tante novità come il Play Kids, ovvero un intero nuovo padiglione dedicato al gioco per bambini e alle famiglie: un vero e proprio portale d'accesso al mondo del gioco.

E il Play Village, un vero e proprio villaggio allestito nel quartiere fieristico con giochi di ruolo dal vivo, musica, spettacoli, cosplay, laser tag e tanto altro ancora. Nonché l'Independence Play è la nuova area tematica dedicata agli autori di giochi, ai piccoli editori e ai successi di domani con decine di tavoli dedicati e la prestigiosa presenza della SAZ, l'associazione nazionale degli autori di giochi.