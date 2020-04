Alleanza tra aziende e Porta Aperta per aiutare gli ospedali. Lo raccontano i fratelli Madonna

Avevamo raccontato una settimana fa il progetto di donazione di generi alimentari dell'azienda Madonna Industrial Bakery, li abbiamo voluti incontrare in una intervista video perché in questi giorni hanno raccolto una rete di aziende partner per aumentare la quantità di generi alimentari e di aiuto che forniranno nei prossimi 30 giorni gratuitamente agli ospedali modenesi, di Parma e anche in Lombardia.



