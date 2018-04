Centinaia di Predatori hanno invaso il centro storico in cerca della Tigella Perduta

Ampia partecipazione dei modenesi, e non, alla quarta edizione de "I Predatori della Tigella Perduta". Come ogni anno cinque le tigelle d'oro nascoste nelle vie e nelle piazze del centro storico, dagli organizzatori Alessio Bardelli e Francesco Folloni. Per trovarle le centinaia di partecipanti hanno dovuto risolvere indovinelli legati alla storia, alle curiosità e ai misteri della città. Un viaggio che va da piazza Roma al duomo di Modena, passando per statue, bassorilievi e antiche storie. Il tutto in una caccia al tesoro che ha visto protagonista ovviamente la tigella con la partecipazione delle quattro crescenterie del centro storico, per un totale di ben 9 locali.