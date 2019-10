Premiate a Sassuolo le aziende CNA con oltre 40 anni di fedeltà

Si è svolto nella giornata di ieri il Premio Fedeltà CNA durante il quale sono stati consegnati premi agli imprenditori che svolgono da almeno 40 anni il loro ruolo di imprenditori all'interno di CNA nel Distretto Ceramico. Un'occasione per parlare di imprenditoria e di passaggio generazionale, dato che alcuni di questi imprenditori sono figli di coloro che hanno iniziato l'attività. Altrettanto interessante è stata la partecipaizone dei giovani imprenditori del territorio per capire meglio su cosa puntare per migliorare le proprie attività.

Durante l'evento si è parlato della storia del territorio del Distretto Ceramico, che oggi vediamo industrializzato e motore economico dell'Italia, ma che solo alcuni decenni fa era prevalentemente contandino. Ad intervenire è stato anche il sindaco di Sassuolo, Gian Franco Menani, che ha esortato le piccole e medie imprese ad andare avanti, e ha poi premiato le vincitrici del premio insieme a Claudio Medici, Presidente Provinciale CNA.