Premio Mobilità 2019: Modena protagonista della mobilità sostenibile

Modena riflette e lancia spunti per il mondo della sostenibilità e della bioarchitettura, questo è l'obiettivo della Settimana che da anni vede esperti da tutto il mondo riunirsi nella nostra città. Cuore dell'evento è certamente il Premio Mobilità, istituito nel 2017 dall'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, e che nella II Edizione, ovvero quella di quest'anno, ha racolto 32 progetti innovativi. L'evento si è tenuto all'interno della pittoresca locationd del Museo Enzo Ferrari, dove tra innovazione e storia dei motori, si è potuto parlare di mobilità del futuro. Ad accendere i motori di questa edizione tre categorie su cui si è basato il Premio Mobilità, ovvero la ricerca intesa come innovazione tecnologica, la mobilità quale servizio e mobility management, ed infine l'importanza di sensibilizzare i cittadini alle sfide del futuro partendo dalla formazione e dall'informazione.