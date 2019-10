La preside più giovane d'Italia è a Sassuolo. A 31 anni Maria Luisa è già dirigente scolastico

Maria Luisa D'Onofrio è un'insegnante napoletana che a 31 anni è diventata dirigente scolastica a Sassuolo, superando ogni record italiano. Un'esperienza, quella del ricoprire il ruolo di preside, che Maria Luisa racconta con passione e determinazione, consapevole della sua giovane età e per questo sempre attenta ai consigli degli insegnanti con più anni di esperienza, ma al tempo stesso è diventata in poco tempo un'icona per le ragazze che vedono in lei un esempio.