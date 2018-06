Infrastrutture. Muzzarelli dice no ad un nuovo scalo logistico privato: "Disastro annunciato"

Si è tenuta ieri presso la sede modenese di Confindustria l'incontro ANCE Modena per fare il punto della situazione sui prossimi investimenti provinciali nelle scuole e nelle infrastrutture del territorio. I relatori hanno evidenziato il freno allo sviluppo dettato dalla burocrazia, che sta mettendo a rischio i risultati positivi del settore edile registrati nell'ultimo anno nel modenese, oltre al tema della fiscalità da rinnovare e delle sofferenze bancarie collegate al settore immobiliare.

Se da un lato la sinistra ambientalista punta ad interrompere certe opere, dall'altra gli imprenditori della bassa non possono fare a meno della Cispadana per far ripartire un territorio che dopo il sisma sembra fermarsi. Tuttavia il sindaco Muzzarelli non l'ha mandata a dire agli industriali che progettano uno scalo logistico nuovo, parlando di "Operazione Verità", dicendo che lui stesso se necessario si metterà davanti alle ruspe per fermarle.