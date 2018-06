IL VIDEO - Progetto MASA, Modena Automotive Smart Area

L’Automotive Smart Area, che verrà realizzata nell’ambito del “Progetto Periferie. Ri-generazione e innovazione”, il Programma di riqualificazione urbana e sicurezza dell'area nord di Modena, con interventi specifici nelle infrastrutture stradali del quartiere dell’ex Mercato bestiame, diventerà un luogo di riferimento di ambito nazionale per lo studio e la sperimentazione di soluzioni innovative per la guida autonoma e per la mobilità sostenibile.