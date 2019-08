Proposta di legge contro le false cooperative. L'Altra Emilia-Romanca lancia l'idea davanti ad Italpizza

Questa mattina il consiglie regionale Altra Emilia-Romagna ha presentato Piergiovanni Alleva insieme al portavoce del partito, Cristina Quintavalla, la proposta di legge regionale per chiudere le false cooperative. "Il nostro obiettivo - ha dichiarato Alleva - è mettere la parola fine a questa forma di caporalato, che si basa su cooperative false e spurie, dove non c'è alcuna forma partecipazione dei soci della cooperativa, ma solo la sottomissione a retribuzioni troppo basse per l'umana dignità." La proposta di legge regionale ha già visto l'interesse del Movimento 5 Stelle a livello nazionale.