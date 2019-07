IL VIDEO - Radio Bruno estate torna a Modena: tutte le novità

Da chi “gioca in casa”, Filippo Neviani in arte Nek, agli ospiti internazionali come Lp e Ofenbach. In mezzo, il top della musica leggera e pop italiana di oggi: Francesco Renga, Max Pezzali, Loredana Bertè, Baby K, Francesco Gabbani, Annalisa, Emis Killa, Paola Turci, Mr. Rain, Emma Muscat e Biondo. E uno sguardo al futuro, con due talenti: Roberta Francomano e Matteo Camellini. Tutti insieme per Radio Bruno Estate 2019 in piazza Roma a Modena, lunedì 29 luglio dalle 20 (da metà pomeriggio potranno entrare circa 9 mila persone nell’area transennata). Davvero una grande festa con tanti artisti amati dal pubblico nel grande spettacolo musicale a ingresso gratuito condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari con lo staff di Radio Bruno.