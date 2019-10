IL VIDEO | Rapina a Mirandola ad una sala slot

Sono giovanissimi, ma hanno alle spalle un "curriculum" criminale davvero impressionante. Hanno vissuto in casa-famiglia, sfruttandole come hotel, per poi dedicarsi a furti, rapine, spaccio di droga, estorsioni e violenze, così da "guadagnarsi da vivere" e raggiungere l'indipendenza economica. E' questo il background davvero desolante che accomuna i quattro ragazzi - tre minorenni e uno appena maggiorenne - individuati nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Carpi come i responsabili di una violenta rapina avvenuta a Mirandola nella notte del 2 ottobre scorso.

