E' da anni che l'area dietro la stazione dei treni è soggetta a spaccio di droga e prostituzione, e dopo una serie di segnalazioni ricevute al giornale, abbiamo pensato di raccontarvi con gli occhi di chi frequenta quotidianamente la zona (e preferisce restare anonimo) ciò che succede tra via Crispi, via dell'Abate, via Mazzoni e via Paolo Ferrari.