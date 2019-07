Restauro del Salone d'Onore. Antichi affreschi tornano a prendere forma nel Palazzo Ducale

Al Salone d'Onore del Palazzo Ducale di Modena sono stati avviati i lavori di consolidamento delle superfici pittoresche della volta. Avviati ai primi di Maggio i lavori di consolidamento delle superfici pittoriche della volta del Salone d'Onore del Palazzo Ducale di Modena, sede dell'Accademia Militare. L'intervento si è reso necessario per la presenza di fenomeni di distacco del'intonaco affrescato e di esfoliazione della pellicola pittorica. Ma anche per "fenomeni di ossidazione dei prodotti protettivi applicati in precedenti interventi di restauro."