Si riaccende sul canale 85 la storica TeleStudio Modena

Una perdita importante per l'informazione modenese quella estiva di Telestudio Modena, che aveva fatto la storia della televisione locale modenese, tuttavia da un mese circa sul canale 85 il simbolo TSM è ricomparso infatti sta passando in gestione proprio in queste settimane a Sonia Palla, che già dal '94 faceva la cartomante nell'emittente, e che ora la sta riorganizzando. Per capire quali sono le possibilità future delle televisioni locali abbiamo visitato i nuovi studi televisivi di TeleStudio Modena.