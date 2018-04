Riapre la storica Trattoria di Ermes. La gastronomia modenese torna di casa in via Ganaceto

Non molla Ermes, il noto proprietario dell'omonima trattoria di via Ganaceto, che dopo una brutta caduta lo scorso Febbraio ha deciso di rialzare la serranza e riaprire. Un locale che ha fatto la storia dell'enogastronomia e della ristorazione modenese, grazie alla sua passione per la tradizione e per il mangiare e bere bene.