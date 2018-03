Riciclo Aperto. Hera apre le porte per raccontare ai cittadini l'importanza del riciclare

Riciclo Aperto, il porte aperte mette in mostra il ciclo del riciclo di carta e cartone che apre le porte degli impianti della filiera cartaria in tutta la regione. Dal 21 al 23 marzo, Comieco invita tutti i cittadini a visitare i 8 impianti aperti al pubblico per scoprire la storia a lieto fine di quel pezzo di carta e cartone che quotidianamente gettiamo nel cassonetto della raccolta differenziata. Quest'anno RicicloAperto si inserisce in un'iniziativa ben più ampia: il Mese del Riciclo di Carta e Cartone, una campagna di informazione e di eventi in corso per tutto il mese di marzo che permetterà di conoscere il ciclo del riciclo di carta e cartone nelle sue molteplici forme.