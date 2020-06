Riparte l'attività chirurgica: entro fine mese sarà conclusa la lista d'attesa

Il prof. Roberto Silingardi, Direttore Chirurgia Vascolare Ospedale Civile di Baggiovara spiega: "A partire dal 4 maggio abbiamo ripreso l’attività chirurgica elettiva, che era stata sospesa durante l’emergenza, quando avevamo comunque garantito le urgenze. La pianificazione delle sedute operatoria per interventi chirurgici programmati attualmente è al 70% rispetto alla potenzialità pre-COVID. Siamo convinti di poter recuperare gli interventi chirurgici dei pazienti in lista d’attesa per patologie maggiori entro il mese di giugno."

Continua: "Nelle settimane scorse abbiamo contattato i pazienti in lista d'attesa, per tranquillizzarli sul fatto che il nostro ospedale è sanificato e sui percorsi di sicurezza. Anche per quanto riguarda l’attività ambulatoriale abbiamo contattato direttamente i pazienti che si erano visti rimandare visita e diagnostica ecodoppler. Abbiamo riorganizzato il percorso ambulatoriale in modo da garantire la massima sicurezza; ad oggi abbiamo recuperato quasi il 90% delle liste di attesa dei pazienti costretti a non effettuare le visite per la pandemia mantenendo l’attività programmata effettuando le visite a Baggiovara anche al pomeriggio. Il 9 giugno completeremo il recupero delle liste di attesa pregresse per le visite ambulatoriali. Siamo intenzionati a riaprire a nuove visite, con tre mesi di anticipo sulla tabella programmata."