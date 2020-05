VIDEO | Neurologia, a Baggiovara ripresi Day Hospital e visite ambulatoriali

Prof. Stefano Meletti, Direttore Neurologia, Ospedale Civile di Baggiovara: "Come altri reparti, anche noi abbiamo dovuto rivedere in questi mesi di lockdown i nostri percorsi. Abbiamo mantenuto anche nel periodo di massima chiusura i percorsi di urgenza, tanto che per l’ictus ischemico abbiamo effettuato lo stesso numero di procedure dei mesi precedenti a dimostrazione dell’efficacia dei percorsi di emergenza neurologica su tutto il territorio provinciale di cui noi siamo l’hub. Abbiamo, però, avuto una riduzione per dei pazienti esterni ambulatoriali.

Ora stiamo riprendendo i percorsi di presa in carico dei pazienti cronici sia in Day Hospital sia ambulatoriali per tutte le patologie che seguiamo: epilessia, patologie cognitive, malattia di Parkinson e sue patologie correlate, patologie neuromuscolari.

Questa ripresa è cominciata nei giorni scorsi in maniera graduale tramite una selezione dei pazienti in base ai criteri di gravità e urgenza clinica. Al momento, infatti, non possiamo garantire possiamo gli stessi volumi di attività precedenti alla crisi in quanto dobbiamo mettere in campo tutte le azioni necessarie a garantir la sicurezza delle persone che vengono in ospedale e agli operatori.

Pur nelle difficoltà tutti noi – medici, personale infermieristico, personale tecnico-amministrativo – siamo impegnati a creare le condizioni per operare nelle migliori condizioni possibili".