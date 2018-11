Avete il giusto slang dialettale? Roganti: "Il dialetto è vivo e cambia nel tempo"

Il poeta e giallista Roberto Roganti affronta per la prima volta il tema del dialetto nel suo nuovo libro "Al me SLANG ed Modna". Un viaggio tra curiosità e annedoti del dialetto modenese attraverso poesie che vanno dai concetti della vita alla Nutella. "Il dialetto non è da considerare come qualcosa di intoccabile - commenta l'autore - perché il dialetto cambia con il cambiare delle persone che lo parlano. Rido quando i puristi dicono che il dialetto è così e basta, perché il nostro dialetto è l'insieme delle lingue di quei popoli che sono passati da Modena come spagnoli, francesi, longobardi e adesso anche degli italiani provenienti da altre regioni così come degli stranieri. Il dialetto è vivo."