Rudi: La serie web zombie ambientata a Modena a Novembre al cinema

Con l'esordio negli Usa sulla piattaforma streaming Xerb.tv inizia l'avventura della serie web 'Rudi' in giro per il mondo. Il progetto, tutto 'Made in Modena' e girato in città, è finalmente pronto con i tre episodi che compongono la prima mini-stagione. Forte dei premi vinti dalla puntata pilota, nelle prossime settimane 'Rudi' sarà disponibile su varie piattaforme internazionali, compreso in Russia dove il prodotto è stato acquistato nell'ambito del Realist Web Festival e verrà lanciato a gennaio. Lunedì 25 novembre alle 21 l'anteprima italiana a Modena con una serata speciale al Victoria Cinema. La proiezione sarà gratuita e la prenotazione dei posti (circa 400) inizia da venerdì 25 ottobre sulla pagina dell’evento su Facebook.