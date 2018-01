Saldi a Modena, prima città in Emilia. Cosa ne pensano i modenesi

Sono iniziati in questi giorni i saldi a Modena e già i negozi di via Emilia e delle vie del centro storico hanno visto incrementare il numero di clienti. Ad ora la percentuale media di sconto più diffusa in città sembra essere quella del 30%, ma sono prevedibili nel giro di pochi giorni il 40% e 50% su molti prodotti. Secondo FISMO Modena, in Emilia-Romagna, il territorio modenese è quello in cui avverrà la più consistente spesa media, pari a 175 euro a persona, in un periodo importante per molti consumatori che si concluderà il 4 marzo. Ma davvero parteciperanno tutti i modenesi ai saldi? Glielo abbiamo chiesto.