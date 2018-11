Ieri sera un cane da caccia si è infilato in una tana di animale sulle montagne di Verica, frazione di Pavullo. I proprietari non vedendolo rientrare l'hanno cercato e individuato solo questa mattina, grazie anche a radiocollare ancora bloccato nella tana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno scavato fino e recuperare l'animale, in buona salute.