Capriolo incastrato in una cancellata soccorso dal Centro Fauna - IL VIDEO

Anche il 1° maggio è stato un giorno come gli altri per i Volontari del Pettirosso: dopo tre interventi fatti nella notte, gli specialisti del soccorso animali sono subito partiti alla mattina per soccorrere un capriolo incastrato una cancellata alla periferia di Sassuolo. In pochi minuti l'animale è stato estratto dalle sbarre del cancello e portato al Pettirosso per le cure dell'escoriazioni che si è procurato nel tentativo di riacquistare la libertà. Presto verrà liberato.

Ma i numeri di emergenza del Pettirosso hanno continuato a suonare , persino l'intervento dei Carabinieri Forestali di Mirandola hanno tratto in salvo e portato al Centro un'airone cenerino in difficoltà. Insomma la giornata è stata intensa, con animali provenienti da altre provincie come il bolognese e il mantovano, arrivando a ben 22 ingressi in un giorno festivo, che si vanno a sommare agli altri 1560 entrati al Pettirosso dall'inizio dell'anno.