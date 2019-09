Salvato un capriolo a Sassuolo dal Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso

Nei pressi di Sassuolo ieri sera è stato trovato dal Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso un capriolo secondo una segnalazione della Polizia Municipale di Sassuolo. La descrizione dell'agente che ha fatto la segnalazione ha fatto intuire ai volontari che l'animale era in discrete condizioni e che sarebbe potuto scappare nuovamente e così gli operatori hanno caricato una rete per cattura anti-traumatica. Giunti sul posto hanno avuto subito conferma di quello che si era pensato e in un attimo i volontari afferano l'animale senza creargli alcun trauma e lo per evitargli il protrarsi di uno stato di stress che potrebbe essere fatale per il tipo di animale, immobilizzato lo hanno caricato e sono partiti spediti alla volta del Pettirosso dov'è stato sottoposto ai primi accertamenti, che in seguito risulteranno positivi per il benessere dell'animale a parte alcune escoriazioni fatte a contatto con l'asfalto. E questa mattina era già in piedi pronto per essere rilasciato.