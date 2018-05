Perché Sassuolo si chiama così? Una spiegazione nel simbolo comunale

La storia di Sassuolo è molto antica, così come quella del suo nome, che avrebbe due spiegazioni secondo gli studi attuali. La prima fa riferimento all'origine latina del nome, Saxolum, ossia l'unione di due parole, da un lato "Saxum" ossia sasso e dall'altro "Solum" ossia terreno. Infatti questo è un territorio sassoso e roccioso, e infatti si pensa che originariamente Sassuolo venisse visto come un villaggio su un rialzo, o ancora più interessante è la possibilità che i primi sassolesi fossero in realtà originari di un luogo rialzato in mezzo al fiume Secchia.

La seconda teoria invece fa riferimento all'olio di sasso, che non sarebbe altro che il petrolio, un elemento molto presente nel sottosuolo sassolese. Tuttavia, dato il disegno al centro dello stemma cittadino, su cui sono raffigurati tre colli emergenti dalle acque, si pensa che la prima teoria sia quella più veritiera, tanto che sotto lo stemma si legge "sic ex murice gemmae" ossia "da roccia sono sorte gemme".