Torna Sciocolà, tutte le novità dell'edizione 2019

Dopo il successo del 2018 anche quest'anno torna l'evento modenese del cioccolato dal 31 Ottobre al 3 Novembre, per una quattro giorni totalmente dedicati al cibo degli dei, un appuntamento che inonderà di colori, sapori e profumi le vie della città estense. Oltre 50 maestri artigiani cioccolatieri, provenienti da tutta Italia e non solo, con più di 100 stand espositivi, sono i numeri che fanno di Sciocolà una delle manifestazioni più importanti d'Italia in questo settore. Grande novità diq uest'anno sarà l'apertura serale fino alle 23.00, dal giovedì al sabato e domenica fino alle 20.00.