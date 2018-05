Sciopero dei lavoratori Seta. I sindacati chiedono anche maggiore sicurezza a bordo

Giornata di sciopero per i lavoratori di Seta a seguito dei continui incidenti ai veicoli della Societa' di trasporto pubblico . Inoltre USB ha organizzato un corteo questa mattina dall'Autostazione fino in piazza Grande per portare le proprie considerazioni al sindaco. I manifestanti chiedono maggiore sicurezza e piu' diritti, mentre i cittadini spiegano il loro disagio.