VIDEO | Slurp porta un "gelato per gli eroi" al Policlinico di Modena

Lo “Slurp on the road” - il camioncino della gelateria Slurp di Modena - sta distribuendo un po’ di dolcezza a tutti gli “eroi” dello staff ospedaliero del Policlinico di Modena per ringraziarli di quanto fatto nel difficile momento d’emergenza Covid ormai superato.

“Una inziativa, l’ennesima, che testimonia il cuore grande della nostra città; un piccolo grande gesto di gratitudine per chi, in questi mesi, sta svolgendo il lavoro più importante, per noi, per le nostre comunità.” Ha commentato così l’assessore alla cultura del comune di Modena Andrea Bortolamasi che ha presenziato in mattinata. Tanti i medici che in questa giornata di sole si sono ristorati con un bel gelato gratificante, in un clima di grande soddisfazione generale.