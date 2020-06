VIDEO | Anatroccolo salvato al depuratore di Modena

Allarme al depuratore di Modena. Una famiglia di anatroccoli appena usciti dall'uovo viene spinta dalla corrente dell'acqua verso le barriere di tenuta del depuratore sul Naviglio. La corrente è troppo forte per le loro esili ed inesperte zampe. Parte l'allarme al Centro "Il Pettirosso". Quando i volontari arrivano notano che la famiglia è riuscita a mettersi in salvo, tranne un anatroccolo, rimasto prigioniero della corrente. Il fatto che un animale sia piccolo non vuol dire che sia più facile da soccorrere di uno di grandi dimensioni anzi spesso è più difficile

L'operazione di recupero non è facile, ma è un successo. La famiglia originaria si è allontanata, ma al Centro Fauna ci sono altre anatre pronte ad adottarlo.

Ricordiamo che per emergenze si può contattare h24 i numeri: 3393535192 o 3398183676.

Anche quest'anno chi volesse sostenere il Centro il Pettirosso può devolvere il 5 per mille dalla dichiarazione dei redditi indicando il C.F. 94120020360 per potere garantire sempre più interventi e salvare sempre più animali.