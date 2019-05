Questa mattina, insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco, anche i volontari de Centro Fauna Selvatica sono intervenuti a Campogalliano per soccorrere gli animali dell'Agriturismo La Falda, in via Madonnna. L'acqua fuoriuscita del Secchia ha allagato le stalle, bloccando gli animali. Alcuni di loro sono deceduti, ma la maggior parte è stata portata in salvo e poi trasferita presso stalle vicine.