Sos Spesa. La piattaforma del spilambertese Resta per portare online i piccoli commercianti

In tempi di coronavirus certamente le relazioni tra consumatori e negozianti si sono ridotte o azzerate, tuttavia non tutti i piccoli commercianti erano pronti ad un dialogo anche online con i loro clienti. E' partendo da questa esigenza che il programmatore ed esperto di comunicazione online, Luigi Resta, ha lanciato in questi giorni la sua piattaforma SOS Spesa, che consentirà ai negozianti di iscriversi e mostrare la propria offerta digitale.

Non solo il primo mese è gratuito, ma potranno rimanere nella piattaforma anche in futuro e se vorrano ottenere maggiore visibilità è previsto un abbonamento di 30 euro per tre mesi o 100 euro per un anno, di cui il 50% sarà devoluto ad un progetto a scelta del commerciante.

