"Sporchi delitti" nuovo caso del commissario Cataldo. Guicciardi: "Vent'anni dal primo romanzo"

Nuovo caso per il commissario Cataldo che a vent'anni dalla prima indagine conferma l'autore modenese Luigi Guicciardi come tra i più attivi ed apprezzati scrittori italiani nel genere giallo-noir con il romanzo "Sporchi Delitti". L'indagine parte dopo il ritrovamento del corpo di una donna orribilmente sgozzata. Luogo del delitto è l'Appennino modenese e precisamente nei pressi di Sestola. Da lì a poco un'altra donna viene uccisa a coltellate nel suo appartamento a Modena. Il commissario Cataldo inizia così un'inchiesta difficile e resa ancor più complicata da una serie di ostacoli apparentemente insormontabili. Saranno solo l'abilità e l'intuito del nostro commissario a fare chiarezza per la soluzione del caso.