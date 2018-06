IL VIDEO - Sporcizia e mendicanti nella zona di Torrenova

Erano già state segnalate situazioni di degrado nella zona di Torrenova di Modena, tra l'Anagrafe Quartiere 2 e il supermercato, e oggi siamo andati con telecamera nascosta a vedere cosa succede nella zona. La sporcizia è accumulata soprattutto nelle zone coperte della struttura, così come non mancava una signora del popolo Rom che chiedeva le elemosine fuori dal market e due giovani di colore che controllavano la zona. Durante le riprese, uno dei due ha seguito il videomaker per vedere cosa stava facendo e allertato quest'ultimo si è allontanato dalla struttura.