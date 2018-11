E se l'acqua potesse parlare ? Il progetto tra ecologia e realtà aumentata

Wa(l)ter™ è un progetto virtuoso di marketing olistico, per lanciare il consumo dell’acqua in cartone e proporre al settore eventi (ma non solo) un nuovo strumento per dare voce al Brand. La risposta ecologica e intelligente per il fabbisogno d’idratazione in ogni manifestazione di brand display e per la comunicazione digitale, è tutta dentro Wa(l)ter™ : semplice come bere acqua!



Un contenitore rinnovabile, completamente personalizzabile, completamente esperienziale: grazie alla tecnologia della realtà aumentata è possibile fruire di contenuti multimediali mappati sul packaging. E innescare un processo di comunicazione e fidelizzazione. Wa(l)ter™ racconta una storia. Quella del Brand virtuoso che innesca questo progetto eco-tecnologico e quella di tutte le persone che si emozionano grazie a lui.