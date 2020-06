Scoprire e percorrere Modena in monopattino elettrico. Al via la startup del noleggio

L'idea che è stata lanciata ieri a Modena dalla giovane Start up Togo Mobility consiste nel noleggio (i prezzi saranno estremamente economici) anche nella nostra città di mezzi ad impatto ecologico zero di facile utilizzo ovvero i monopattini elettrici. L'idea è di Andrea Orlando, che si è posto l'obiettivo di conquistare nuovi clienti (non solo nelle fasce più giovani) per gli spostamenti del cosiddetto “ultimo miglio”, e cioè quelli di prossimità. E se nelle grandi metropoli (Milano su tutte) i monopattini elettrici sono una realtà da alcuni mesi, a Modena potrebbe tramutarsi nel consolidamento di una realtà che punta tutto sull'elettrico e sulla sharing economy.

Come funzionerà il noleggio?

Attraverso una App scaricabile dal sito www.togoride.it si individua il monopattino più vicino, lo si sblocca e lo si utilizza sino a destinazione, per poi bloccarlo nuovamente e lasciarlo a disposizione di qualcun altro. I mezzi arrivano a una velocità massima di 25 km/h (ma nelle aree pedonali non si potranno superare i 6 km/h), e hanno un’autonomia di circa 60 km con una ricarica: una volta scarichi, vengono recuperati da un team che li carica su un furgone e li porta nell'hub designato per la ricarica.

Da parte dell’azienda alcune raccomandazioni base: utilizzare il casco se si è minorenni, non utilizzare i monopattini fuori dall'ambito cittadino, sfruttare quando possibile le piste ciclabili e parcheggiare nelle aree apposite (indicate nella APP) o nei pressi di rastrelliere evitando comunque di bloccare marciapiedi, piste ciclabili e strade.

Le tariffe saranno di 1€ per lo sblocco e di 0,15€ centesimi al minuto, ma per tutto il mese di giugno lo sblocco sarà gratuito!