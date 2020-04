La storia di Enzo Ferrari: dall'officina di famiglia alla Scuderia Ferrari

E' il 20 Febbraio 1898 e a Modena si sente il pianto di un nuovo bambino, è Enzo Ferrari, oppure no. Infatti Enzo nasce sotto il segno del mistero già per la sua data della nascita, c'è chi dice fosse il 18 e chi invece il 20, ma quest'ultima sarebbe rimasta quella ufficiale poiché la madre spediva ogni anno in quella data un telegramma a Maranello per fare gli auguri al figlio. Modena era solo la città natale, perché il padre era carpigiano e la madre di Marano sul Panaro, ma si erano stabiliti nell'attuale via Paolo Ferrari 85. Già da giovane Enzo mostrò i segni del suo essere pratico, infatti andava non benissimo a scuola a differenza del fratello maggiore Dino, e senza dubbio amante dei motori, dato che passava più tempo nell'officina del padre che sui banchi di scuola.

Sostieni ModenaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di ModenaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: